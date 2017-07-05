أرامكو وتوتال تدرسان مشروعاً بـ 5 مليارات دولار

قالت مصادر لرويترز، إن شركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية، تدرسان مشروع بناء وحدة تكسير مختلطة للقيم والمشتقات في الجبيل، بتكلفة تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تبلغ طاقة الوحدة 1.5 مليون طن سنويا، ومن المقرر انشاؤها بالقرب من مجمع "ساتورب" للتكرير المشترك التابع للشركتين.

وسيأتي اللقيم من كل من SATORP ومن شركة "صدارة"، وهي مشروع مشترك بين أرامكو و Dow Chemical في الجبيل أيضا.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية أرامكو للتوسع في إنتاج البتروكيماويات من مصفاة SATORP حيث صرحت Total في 2015 أن الشركتين تسعيان لزيادة إنتاج البتروكيماويات، إلا أنه لابد من حل مشكلة الحصول على إمدادات الغاز الطبيعي قبل الانتقال إلى الدراسات التفصيلية للمشروع.