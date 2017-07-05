التحقيق بدعوى "بلتون" التي قفز سهمها 550%

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن محكمة القضاء الإداري في مصر أحالت الدعوى القضائية من شركة بلتون المالية القابضة التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس ضد رئيس بورصة مصر ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للمفوضين، وذلك بعد مرور أكثر من عام على رفع الدعوى.

وكانت بلتون رفعت دعوى قضائية في يونيو/حزيران من العام الماضي ضد رئيس بورصة مصر محمد عمران، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، ردا على الإلغاء المتكرر للتداولات على سهمها خلال الربع الأول من 2016.

وأضاف مصدر مطلع على الدعوى القضائية أن محكمة القضاء الإداري قررت إحالة "الدعوى لهيئة المفوضين لكتابة التقرير الفني وإلزام الهيئة العامة للرقابة المالية بإرسال ما تم في الدعاوى الجنائية من الهيئة ضد المتلاعبين في سهم بلتون".

وكان سهم بلتون قد قفز بأكثر من 550 بالمئة خلال الربع الأول من العام الماضي قبل رفع الدعوى القضائية لتتجاوز قيمة الشركة السوقية أربعة مليارات جنيه، وذلك قبل أن تبدأ إدارة البورصة بإلغاء المعاملات على السهم بشكل شبه يومي منذ نهاية فبراير/شباط بسبب ارتفاعه "غير المبرر".

وأغلق سهم بلتون في جلسة أمس الثلاثاء عند 11.37 جنيه بانخفاض 4.4 بالمئة. وبلتون المالية القابضة هي إحدى كبرى المؤسسات المالية في مصر وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. واستحوذ ساويرس على بلتون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 650 مليون جنيه.