أرامكو: حوض لبناء السفن بـ 5.2 مليار دولار

وقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركة Hyundai للصناعات الثقيلة، لتصنيع محركات ومضخات بحرية في المملكة.

وقال بيان أرامكو إنه سيتم بناء المصنع في موقع حوض لبناء السفن بتكلفة 5.2 مليار دولار، سيتم تشييده في "رأس الخير" على الساحل الشرقي للمملكة.

وأضاف البيان أن "الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر)" ستشارك في المشروع. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في المصنع بنهاية عام 2019، وسيوفر 650 وظيفة.

وقالت أرامكو إنها ستصنع محركات تحمل العلامة التجارية التابعة لـHyundai والتي سيتم استخدامها في محطات الكهرباء المتنقلة، وتطبيقات بحرية للسفن الكبيرة والصغيرة.

وسيضطلع المشروع المشترك المقرر أن يكون في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بإنتاج المحركات والمضخات وبيعها وتقديم خدمات ما بعد البيع، ويتوقع أن يُسهم في تعزيز آفاق التعاون مع المبادرات الأخرى في مدينة رأس الخير الاقتصادية، الواقعة في المنطقة الشرقية من المملكة.

وسيقوم هذا المشروع المشترك الجديد، تحديدا، بتصنيع المحركات الرباعية الأشواط التي ستحمل العلامة التجارية (HiMSEN) التابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وسيكون بمثابة مركز إنتاج إقليمي لدعم الطلب المتزايد على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما سيوفر المشروع المحركات التي تحمل العلامة التجارية (HiMSEN) للقطاع البحري ومحطات الكهرباء في المنطقة، وذلك من أجل تعزيز تواجد العلامة التجارية في السوق، وسيعمل المشروع الجديد بموجب ترخيص من شركة مان وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة لتصنيع وصيانة المحركات الثنائية الأشواط.