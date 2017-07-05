سهم أرابتك يصعد 15% بـ 3 جلسات بدعم حزمة عقود

أعلنت أرابتك للإنشاءات اليوم عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية المملوكة لها بالكامل، بعقود 4 مشاريع بـ 289 مليون درهم.

وفي ثلاث جلسات تداول ارتفع سهم أرابتك 15% بدعم من حزمة عقود.

وتغطي المشاريع نطاقاً واسعاً من التخصصات، تشمل أعمال إزالة السد المؤقت وإنشاء الحماية الصخرية في المنطقة الغربية، فضلا عن مشروع تطوير برج في دبي، إلى جانب أعمال تطوير محطات التوزيع الكهربائية في جزيرة داس، إضافة إلى أعمال إنشاء خزان حديدي.

وكانت أرابتك للإنشاءات أعلنت أمس فوزها بعقد بناء جناح الإمارات في إكسبو 2020 بـ 353 مليون درهم، وفوز شركة أخرى تابعة لها بعقد الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لمشروع واجهة الخور.

