"السريع" تدمج عمليات "ذا هوم ستايلز" بقطاع التجزئة

أعلنت "مجموعة السريع التجارية الصناعية" عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى إعادة هيكلة أنشطتها، بهدف الحد من خسارات مستقبلية وتحقيق توفير إيجابي في المراحل القادمة.



حيث أعلنت عن بيع شركتها التابعة "ميلينيوم واييفر" أوروبا، إلى شركة "فيكتوريا" البلجيكية بمبلغ إجمالي قدره 15 مليون ريال، وسيكون لعملية البيع أثر مالي سلبي بقيمة 12 مليون ريال.



بينما قررت إغلاق شركة "ميلينيوم واييفر" أمريكا المحدودة، والإبقاء على الشركة القابضة كشركة قائمة، مفسرة القرار بأن ذلك سيسمح هذا للمجموعة بالاستفادة من إعفاءات ضريبية مستقبلية في حال قررت استئناف أي نشاط مستقبلاً.

وكذلك قررت المجموعة دمج عمليات شركتها التابعة "هوم ستايل" تحت قطاع التجزئة بالمجموعة، والذي سيكون له أثر مالي سلبي بقيمة 11 مليون ريال.