المتقدمة: أرباح شركة تابعة ساهمت في نمو أرباحنا الفصلية

قال رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات خليفة الملحم في مقابلة مع "العربية" إن ارتفاع أرباح الشركة في الربع الثاني يعود إلى نمو أرباح الشركة التابعة لها هي شركة SK ADVANCED بنحو 6 ملايين ريال إلى 10 مليون ريال مقارنة بـ4 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

غير أنه عاد ليشير إلى الانخفاض الهامشي في الأرباح التشغيلية بضغط من ارتفاع أسعار اللقيم، حيث لم تنخفض الأسعار في فترة الربيع (كعامل موسمي مع انخفاض الطلب على مادة البروبيلين ) بنفس المستوى مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف عن خطط شركة "المتقدمة" في التوسع في مجالات ومشاريع عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

افتتحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات موسم الإعلان عن النتائج الفصلية للربع الثاني هذا العام. فارتفعت أرباحها بـ1%، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، لتسجل 194 مليون ريال. لتفوق بذلك توقعات المحللين لدى EFG hermes والبالغة 170 مليون ريال.

وأرجعت الشركة هذا النمو في الأرباح إلى زيادة حصتها في الأرباح من شركة تابعة لها هي شركة SK ADVANCED المحدودة، على الرغم من الانخفاض الهامشي في الأرباح التشغيلية بضغط من ارتفاع أسعار اللقيم.



أما مقارنة مع الربع الأول، فسجلت الأرباح ارتفاعا بنحو 56%. وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في حجم المبيعات مقارنة بالربع الأول، الذي تم فيه إيقاف مرافق الإنتاج، بغرض تحسين كفاءة التشغيل المعلن عنه في وقت سابق، إلى جانب انخفاض أسعار اللقيم.