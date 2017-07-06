بدء الخطط التشغيلية لمطار جدة الجديد.. وإنجاز 90% منه

أكد مسؤولون فنييون أن الشركة المشغلة لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة بدأت التحضيرات اللازمة للبدء في وضع الخطط التشغيلية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والأهلية كافة، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

ومن المرجح أن يتم تشغيل المطار في منتصف عام 2018، كما ستوقع الأحد القادم اتفاقية مع الخطوط السعودية بهدف الفراغ من أعمال الصالات الخاصة بالدرجة الأولى ورجال الأعمال، ومن المقرر الانتهاء من جميع التصاميم اللازمة لذلك.

وتتم حاليا الأعمال التجريبية للسيور والقطار الآلي، كما يتم ربط مسار قطار الحرمين بالمطار. يشار إلى أن الجهات المختصة أعلنت أن نسبة الإنجاز في المطار الجديد وصلت إلى 90% .