تعرف على أحدث طراز من سيارات "تسلا" الكهربائية

حصلت تسلا السيارة الكهربائية الأكثر شهرة بالعالم، على الضوء الأخضر لبدء إنتاج فئة Model 3 وهي أول سيارة ستنتج الشركة منها كميات كبيرة، وستسلم أول 30 سيارة للعملاء في 28 يوليو، على أن يتم زياة الإنتاج إلى 20 ألف سيارة شهريا بحلول ديسمبر المقبل.

وأزاحت Tesla الستار عن هذه الفئة في مارس الماضي، ووصل عدد الطلبات عليها إلى 400 ألف طلب.

وتجاوز عدد الطلبات المسبقة على "موديل 3" من تسلا 400 ألف طلب، لعدة أسباب، أهمها أن سعرها أدنى بكثير عن الفئات الأخرى، حيث يبدأ من 35 ألف دولار، فيما يبدأ سعر تسلا Model x من 80 ألف دولار. ويمكن قيادة السيارة بما يعادل قرابة 350 كيلومترا بشحنها مرة واحدة.

على الرغم من أن سعر السيارتين المنافستين، نيسان Leaf وHyundai Ioniq يبلغ 30 ألف دولار لكل منهما، إلا أنه يمكن قيادتهما بما يتراوح ما بين 170 و200 كليومتر بشحنهما مرة واحد.

لكن السيارة التي تنافس Model 3 بشكل مباشر، هي Chevy Bolt التي بالإمكان قيادتها مسافة أطول، أي أكثر من 380 كيلومترا وبسعر قريب لتسلا 3 عند 37.5 ألف دولار.