شركة المقاولات الهندسية في دبي تفوز بمشروع منطقة مردف

فازت شركة المقاولات الهندسية ذ.م.م.، وهي واحدة من أبرز شركات المقاولات المرموقة التي تقدم خدمات متنوعة في قطاع المقاولات المدنية بالمنطقة، بعقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير تلال مردف، الذي تمت ترسيته عليها من قبل شركة دبي للاستثمار العقاري. ويتكون المشروع من ثلاث قطع بمساحة مبنية تبلغ 287,180 مترًا مربعًا (3.09 مليون قدم مربع تقريبًا)، ومن المتوقع أن يستغرق بناء كل قطعة 24 شهرًا.



وفي معرض تعليقه على النجاح الأخير للشركة، قال السيد خضر الدح، المدير العام لشركة المقاولات الهندسية: "خلال تاريخنا الذي يمتد لإثنين وأربعين عامًا في الإمارات العربية المتحدة، قامت شركة المقاولات الهندسية بإنجاز مجموعة كبيرة من المشاريع بدءًا بمنشآت الرعاية الصحية والمنتزهات والمؤسسات التعليمية ووصولاً إلى الأبراج السكنية والتجارية والفنادق ومراكز التسوق فضلًا عن أعمال الترميم والمباني التاريخية. وبالنيابة عن الجميع في شركة المقاولات الهندسية، أود أن أعبر عن امتناننا للفوز بمشروع تطوير تلال مردف الجديد، والذي سيشكل معلمًا جديدًا في رحلة عملنا، ونتطلع قدمًا لإنجاز هذا المشروع بالنيابة عن عميلنا الكريم".



ويشمل مشروع تلال مردف بناء وإكمال وصيانة مبانٍ تجارية وسكنية على ثلاث قطع هي: الملتقى أفنيو وجناين أفنيو ونسايم أفنيو. ويضم المشروع الذي يمتد على ثلاث مناطق مجموعة فاخرة من المساكن ومحلات البيع بالتجزئة والمرافق التجارية والفنادق والمرافق الترفيهية المجتمعية. كما تحتوي الوحدات السكنية على مجموعة متنوعة من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث أو أربع غرف نوم ووحدات دوبلكس ضمن مجموعة من 1,054 شقة فردية عصرية، باستثناء بناية سكنية مكونة من شقق مفروشة ذات غرفة نوم واحدة (64 شقة) وفندق (116 غرفة)، محاطة بالمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية والمرافق الحديثة.



وعلى الرغم من حالة التباطؤ التي شهدها السوق في الآونة الأخيرة، إلا أن شركة المقاولات الهندسية شهدت نموًا في مختلف المجالات بدءًا من القوى العاملة بالشركة وصولًا إلى الآليات والمعدات المختلفة، حيث يصل عدد موظفيها إلى أكثر من 7,000 موظف يتمتعون بقدرٍ عالٍ من الخبرة والكفاءة.



