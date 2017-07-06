محكمة بريطانية تتجه للنظر في قضية "دانة غاز" في سبتمبر

صرحت مصادر مطلعة لرويترز أن المحكمة العليا البريطانية ستعقد جلسة استماع لقضية "دانة غاز" في سبتمبر المقبل.

وكانت المحكمة الإنجليزية قد أصدرت الشهر الماضي أمرا قضائيا لصالح الشركة لمنع أي إجراءات تعسفية قد يتخذها ضدها ممثلو حملة الصكوك، إلا ان المحكمة أصدرت كذلك حكما يمنع "دانة غاز" من بيع أي من أصولها أو الحصول على قروض أو توزيع أرباح.

وتترقب الأسواق إعلان الشركة اليوم عن نتائج الاتصال الذي ستجريه اليوم مع حملة الصكوك، للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين لإعادة الهيكلة.

تأتي هذه التطورات بعد أن رفضت اللجنة التي تمثل حملة صكوك "دانة غاز" مقترح الشركة لاستبدال صكوكها التي تستحق في أكتوبر المقبل، بأدوات استثمارية أخرى ذات عوائد نقدية أقل.