تسارع نمو مبيعات كارفور مع تحسن الأداء في فرنسا

أعلنت كارفور عن تحسن في الأداء في الربع الثاني من العام في دلالة جديدة على أن استراتيجية التحول لرئيس الشركة السابق جورج بلاسات ساعدت في إنعاش ثاني أكبر سلسلة لمتاجر التجزئة في العالم.



وعادت مبيعات كارفور في فرنسا، التي تحظى بمتابعة وثيقة، إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ الربع الثالث من 2015، بينما حققت متاجر الشركة في بقية أوروبا، وبصفة خاصة إيطاليا وأسبانيا، مبيعات قوية. وأبقت كارفور على توقعاتها لنمو المبيعات في 2017.



وأبلغ بيير جان سيفيجنون المدير المالي لكارفور محللين أن الشركة لا تزال تستهدف نموا للمبيعات من 3 إلى 5% مع بأسعار صرف مستقرة للعام 2017 بأكمله.



وأضاف أنه سيعلق على توقعات المحللين لأرباح التشغيل للمجموعة لعام 2017 في الثلاثين من أغسطس آب عندما تعلن الشركة نتائجها نصف السنوية.



ويبلغ متوسط التوقعات حاليا 2.49 مليار يورو.



وبلغت مبيعات المجموعة في الربع الثاني 21.759 مليار يورو، ما يعادل 24.82 مليار دولار متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 21.5 مليار يورو.



ومع استبعاد تأثيرات الوقود والعملة والرزنامة، نمت الإيرادات 2.8% على أساس سنوي ارتفاعا من نمو بلغ 1.4% في الربع الأول.