تفاقم خسائر القلعة المصرية 36% بالربع الأول 2017

أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة القلعة المصرية الاستثمارية تفاقم خسائر الشركة بعد حقوق الأقلية بنحو 36 بالمئة رغم نمو إيرادات النشاط بنحو 22 بالمئة.

وبلغت خسائر الشركة المجمعة بعد حقوق الأقلية 383.441 مليون جنيه (21.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس مقابل خسارة 281.612 مليون جنيه قبل عام.

وتتكبد القلعة خسائر متتالية منذ عام 2010. وتوقعت الشركة أكثر من مرة التحول للربحية في الأعوام الماضية لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك حتى الآن.

وتفاقمت خسائر القلعة، إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر قبل حقوق الأقلية بنسبة 55.25 بالمئة لتصل إلى 546.616 مليون جنيه في الربع الأول من 352.079 مليون قبل عام.

وقالت القلعة في بيان صحافي إن أغلب خسائرها "من العمليات غير المستمرة والتي في حالة استبعادها كانت القوائم المالية ستشهد تحسنا".

وزادت إيرادات نشاط القلعة 22.05 بالمئة إلى 2.114 مليار جنيه في الربع الأول من 1.732 مليار قبل عام.

تعمل القلعة منذ أكثر من عامين على إعادة هيكلة الشركة والتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة.