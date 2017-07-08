"فودافون": فودافون قطر لا تعبر عن توجهاتنا العالمية

أعلنت شركة "فودافون مصر"، أن كافة القرارات الخاصة بشركة "فودافون قطر" لا تعبر عن توجهات شركة فودافون العالمية بشكل عام أو توجهات فودافون مصر، بل تعكس فقط توجهات الحصة الحاكمة للشركة والتي تمثلها مؤسسات قطرية.

وأضافت الشركة في بيان أصدرته، اليوم، أن الحصة الحاكمة من شركة فودافون قطر يمتلكها مستثمرون قطريون ما بين رجال أعمال والأسرة القطرية الحاكمة وذلك بنسبة 70%.

وأوضحت فودافون أن تغيير اسم شبكات المحمول (الذي يظهر على شاشة الأجهزة) هو توجه عام قامت به كافة شركات الاتصالات في قطر والتي شملت أيضا "أوريدو"، وأن مثل هذا القرار هو قرار محلي يخص قطر وحدها ويقدم كخدمة للعملاء ليختاروا الاسم المفضل ولا علاقة له بفودافون مصر والتي تمتلكها شركة المصرية للاتصالات بنسبة 45% ومجموعة فودافون العالمية بنسبة 55%.

وتؤكد فودافون مصر احترامها الكامل للسوق المصري الذي تعمل به وسياساته وثقتها في الاقتصاد المصري والقرارات التي تتخذها الحكومة للنهوض به، وذلك في إطار الدور الذي تلعبه بشكل مستمر لتطويره وضخ المزيد من الاستثمارات به.

وأشارت إلى اهتمامها الدائم بعملائها في مصر والتي تحرص على إرضائهم على أكمل وجه وتقديم خدمات جديدة ومتميزة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وكانت شركة فودافون قطر قد أعلنت، أمس، تغيير اسمها إلى "تميم المجد"، حيث جاء القرار بعد يوم واحد من اجتماع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر في القاهرة الذين أكدوا فيه رفض سياسات الدوحة التخريبية في المنطقة.

وفور إعلان الشركة تغيير اسمها، انطلقت دعوات المقاطعة على موقع "تويتر" تحت هاشتاغات "فودافون_تدعم _ الإرهاب"، و"قاطعوا_فودافون"، و"فودافون راعية الإرهاب".

وجرى إغلاق صفحة فودافون قطر بعد أقل من 4 ساعات على إعلانها تغيير اسمها.