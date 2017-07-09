توقعات بتراجع أرباح "زين" الكويتية 18% لـ37 مليون دينار

أصدر بنك سيكو الاستثماري توقعاته لنتائج الربع الثاني، حيث شملت 4 شركات كويتية وهي "زين" و"فيفا" و"أجيليتي" و"طيران الجزيرة". وجاءت التوقعات على الشكل الآتي:

- أجيليتي: زيادة الإيرادات 6% ونمو صافي الربح 5.6% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

- طيران الجزيرة: انخفاض الأرباح الصافية 19% إلى 1.6 مليون دينار، بسبب زيادة المصروفات بنسبة 18% رغم زيادة الإيرادات 6%.

- زين: صافي الأرباح سيتراجع بنحو 18% ليصل إلى 37 مليون دينار.

- فيفا (تابعة للاتصالات السعودية بنسبة 50%): ربح بنسبة نمو تقارب 3% لتصل إلى نحو 10 ملايين دينار .