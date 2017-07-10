أجيليتي: الانكشاف على السوق القطرية 3.3% من أصولنا

قالت شركة أجيليتي إن انكشافها على السوق القطرية لا تتجاوز نسبته 3.3% من إجمالي أصول الشركة.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إلى أن نسبة التأثير المحتمل على المركز المالي هي نسبة الانكشاف البالغة 3.3%.

يشار إلى أن إجمالي أصول أجيليتي بلغت بنهاية مارس الماضي نحو 1.58 مليار دينار.

ويأتي إعلان الشركة اليوم بالتزامن مع طلب إدارة الإفصاح بهيئة أسواق المال بضرورة إعلان الشركات والبنوك عن انكشافاتها على السوق القطرية.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت الكويت، ارتفع سهم أجيليتي 0.13% عند سعر 750 فلساً، بسيولة قيمتها 14.8 ألف دينار، بتداول نحو 19.8 ألف سهم.