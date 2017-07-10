اتصالات الإماراتية تنسحب من نيجيريا بعد فشل محادثات قرض

قال الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات" الإماراتية، حاتم دويدار، إن الشركة أنهت اتفاق إدارة مع ذراعها النيجيرية ومنحت الوحدة مهلة لخروج العلامة التجارية من نيجيريا.

وتدخلت الجهات الرقابية في نيجيريا الأسبوع الماضي لإنقاذ اتصالات نيجيريا من الانهيار بعد فشل المحادثات مع مقرضيها لإعادة التفاوض بشأن قرض قيمته 1.2 مليار دولار.

وأضاف دويدار أن جميع المساهمين الإماراتيين في اتصالات نيجيريا تخارجوا من الشركة وانسحبوا من مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن ثمة مناقشات جارية مع اتصالات نيجيريا لتقديم الدعم الفني، مضيفا أنها تستطيع استغلال العلامة التجارية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.