الخليج للملاحة: "أبوظبي الأول" سيتولى إصدار صكوك جديدة

كشف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، خميس بوعميم، في مقابلة مع "العربية"، عن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الشركة خلال السنوات العشر القادمة، بعدما حلت المشاكل المالية والإدارية والقانوينة المتراكمة.

وقال بوعميم إن الخطة الاستراتيجية تقوم على تنويع مصادر الدخل وتوسيع العمليات سواء في منطقة MENA أو في مناطق أخرى حول العالم، لذا كان لا بد من وجود علامة تجارية سباقة تكون أكثر ديناميكية وابتكارا، نافيا أي تغيرات على صعيد الاسم.

وأكد أن هذه التغيرات تشمل أيضاً نطاق عمل الشركة، لتشمل الخدمات البحرية وبواخر نقل البتروكيماويات والمشتقات النفطية، كما يشمل الحاويات والنقل الجاف (البري).

وفي حين تستعد الشركة لإصدار صكوك جديدة بقيمة لا تزيد عن 250 مليون دولار، كشف بوعميم لـ"العربية" تعيين أبوظبي الأول لإصدار الصكوك.