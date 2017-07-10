"إكسترا" تتحول إلى الربحية بـ56 مليون ريال بالنصف الأول

سجلت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، أرباحاً قدرها 56.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2017، مقارنة بخسائر 34.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016.

وارتفعت أرباح الشركة الفصلية إلى 43.4 مليون ريال بالربع الثاني مقارنة بـ11.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع 287.5%.

وقالت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة الى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات بالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.

من جهة أخرى، أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5 % من رأس المال (ما يعادل 0.75 ريال للسهم) كأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2017.

وأشارت الشركة إلى أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 42,000,000 سهم، علماً أن إجمالي المبلغ الموزع 31.5 مليون ريال.