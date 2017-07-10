وزارة الصحة السعودية تحول المستشفيات إلى شركات حكومية

كشفت وزارة الصحة السعودية في بيان لها عن خطتها للتحول في أدائها إلى نظام الشركات، ما يعني فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية، تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية.

وتهدف الوزارة من فصل خدماتها، إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق، وزيادة تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله.

ومن المتوقع تحويل إدارة المستشفيات والمراكز الصحية إلى أنظمة الشركات الحديثة مع احتفاظ الحكومة بملكيتها، بهدف تطبيق أفضل الممارسات في القطاع الصحي السعودي.

وتهدف الوزارة من فصل خدماتها إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق، وتركيز جهد الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله.

وكان تقرير صدر "الأهلي كابيتال" اعتبر القطاع الصحي، قطاعا دفاعيا، مدعوما بآفاق النمو وقوة الطلب وسط زيادة عدد السكان.

ومن بين الأهداف الأساسية لرؤية 2030، زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف مجالات الاقتصاد. وبحسب برنامج التحول الوطني سترتفع حصة القطاع الخاص من الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35% بحلول 2020، ما سيجلب، برأي الأهلي كابيتال، فرصا جديدة للمستشفيات الخاصة.

ومن بين أهداف وزارة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني، تحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد المتاحة إلى جانب تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.