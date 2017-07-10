"صدارة" تعلن عن بدء تشغيل مصنع "البروبيلين جلايكول"

أعلنت شركة "صدارة للخدمات الأساسية" عن بدء التشغيل التجاري لمصنع "البروبيلين جلايكول" في مجمع شركتها الأم صدارة للكيميائيات.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المصنع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

ويستخدم البروبيلين جلايكول في صناعة الأغذية ومنتجات التجميل والعطور والدهانات والطلاءات، كما تستخدم مشتقاته في تصنيع مواد كيميائية أخرى.

والمصنع الجديد هو واحد من مصانع مجمع صدارة في "الجبيل الصناعية 2" البالغ عددها 26 .

وقال الرئيس التنفيذي للشركة زياد اللبان إنه من المتوقع أن يتم تشغيل مصانع مجمع صدارة للكيميائيات المتبقية خلال الأشهر القليلة المقبلة.