"مورغان ستانلي" السعودي يعين عبد العزيز العجاجي رئيساً

أعلن بنك مورغان ستانلي (بورصة نيويورك) تعيين عبد العزيز العجاجي بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة "مورغان ستانلي" السعودية مع سريان قرار التعيين بأثر فوري.

وينضم العجاجي إلى "مورغان ستانلي" السعودية قادماً إليها من مصرف "جيه بي مورغان"، حيث شغل منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات.

ويتمتع العجاجي بخبرة تزيد على 15 عاماً بالقطاع المصرفي في المملكة، والتي اكتسبها خلال عمله ضمن مجموعة مختلفة من قطاعات الأعمال.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"مورغان ستانلي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سامي كايلو، إن شركة مورغان ستانلي في المملكة العربية السعودية قد شهدت العديد من التغييرات خلال السنوات العشر الأولى منذ انطلاقتها، متوقعاً أن الفرص ستكون وفيرة مع دخول المملكة لعهد جديد في البناء للمستقبل.

يذكر أن بنك مورغان ستانلي ينشط في أسواق منطقة الشرق الأوسط منذ سبعينيات القرن الماضي، واستطاع ترسيخ حضوره في السعودية منذ افتتاح مكتبه عام 2007.