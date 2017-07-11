إكسترا: ارتفاع هامش الربح 65 مليون ريال في النصف الأول

قال محمد جلال، الرئيس التنفيذي لشركة أكسترا أن الشركة نجحت بمضاعفة أرباحها 4 مرات خلال الربع الثاني، وهو ما يشكل أعلى مبيعات في تاريخ الشركة بزيادة 15% عن العام الماضي، مع ارتفاع هامش الربح 65 مليون ريال في النصف الأول وارتفاع الحصة السوقية فـ 40% بين يناير وأبريل.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن نجاح استراتيجية الشركة كانت في حصولنا على نسبة سوق أعلى عن طريق إعطاء المستهلكين عروض محفزة وبقيمة مرتفعة وإعطائهم الفرصة للإنفاق بطريقة أكثر حكمة وقيمة للمستهلكين.

وقال أن الشركة نجحت أيضاً بخفض المصاريف 27 مليون ريال في النصف الأول الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأرباح.

وأضاف جلال أن الشركة استثمرت بشكل كبير في المنصة الإلكترونية وتتواجد في 23 مدينة سعودية ونركز على المنصة الإلكترونية.



إلى ذلك، سجلت الشركة المتحدة للإلكترونيات "أكسترا"، أرباحاً قدرها 56.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2017، مقارنة بخسائر 34.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016.

وارتفعت أرباح الشركة الفصلية إلى 43.4 مليون ريال بالربع الثاني مقارنة بـ11.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع 287.5%.

وقالت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة الى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات بالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.

من جهة أخرى، أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5 % من رأس المال (ما يعادل 0.75 ريال للسهم) كأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2017.

وأشارت الشركة إلى أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 42,000,000 سهم، علماً أن إجمالي المبلغ الموزع 31.5 مليون ريال.