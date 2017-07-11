توتال:نقطة التعادل بالنسبة للشركة عند 50 دولارا للبرميل

قال الرئيس التنفيذي لشركة "توتال" إن نقطة التعادل التي يمكن للشركة الفرنسية عندها تفادي الخسائر، هي عند سعر خمسين دولارا للبرميل.

وجاءت هذه التصريحات على هامش مؤتمر النفط العالمي الذي يعقد حاليا في اسطنبول.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا في تعاملات اليوم بدعم من توقعات الطلب القوي في الأسابيع المقبلة.

وأمس صرح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، أن منظمة أوبك قد تطالب ليبيا ونيجيريا الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج قريبا.

وقال المرزوق إن الخبراء الفنيين، سيناقشون خطط إنتاج نيجيريا / خلال اجتماع لجنة المراقبة في الرابع والعشرين من يوليو في مدينة سان بطرسبرغ في روسيا.