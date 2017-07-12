تصريحات رئيس "القطرية" توتر الأجواء مع الطيران الأميركي

تفاقمت التوترات بين الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الأميركية، بعد تصريحات للرئيس التنفيذي للقطرية، أكبر الباكر، أفاد فيها أن متوسط عمر المضيفات على طائراته 26 عاماً في حين تخدمك الجدّات على شركات الطيران الأميركية.

وأثارت هذه التصريحات غضب مجموعة الخطوط الجوية الأميركية، واتحاد طواقم الطائرات، معتبرين أنها مهينة وتشير إلى التمييز والتعصب.

وكانت القطرية قد أعربت عن اهتمامها بالاستحواذ على 10% في الخطوط الجوية الأميركية، وهي تمتلك حالياً أقل من 5%. كما أن الشركتين لديهما شركاء في التحالف العالمي Oneworld وتمتلك قطر 25% من شركة IAG البريطانية الشركة الأم لـBRITISH AIRWAYSالتي تدير أيضا مشروعاً مشتركاً مع الخطوط الأميركية.