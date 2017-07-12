"هواوي" تطلق نسخة جديدة من سلسلة Y5 في السوق المصري

أطلقت شركة هواوي النسخة الجديدة من هاتفها Y5 2017 في السوق المصرية والذي يتميز بأنه يجمع بين السعر المناسب والمواصفات ضمن فئته الاقتصادية، تحت شعار" ذاكرة أكبر لذكريات أكثر".

يأتي جهاز Y5 2017 الجديد بشاشة 5 بوصة بدقة وضوح 1280×720HD، تعتبر الأفضل في تلك الفئة، وتبلغ الذاكرة العشوائية للهاتف 2 غيغابايت وتسع الذاكرة الداخلية 16 غيغابايت قابلة للزيادة باستخدام بطاقات التخزين الخارجية MicroSD لتصل حتى 128 غيغا بايت لعملية تخزين أكبر وأفضل، حيث يعتبر الهاتف الوحيد في فئاته بتلك السعة التخزينية، الأمر الذي يأتي يخدم فئة الشباب الذين هم دائماً حريصون على تخزين ملفاتهم الشخصية على هواتفهم لاستخدامها في أي وقت ومكان في سهولة وسرعة، لذلك يعتبر Y5 2017 الجديد الهاتف المثالي لهم.

ويتمتع الهاتف بتصميم جذاب وملمس فريد، مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل وفتحة عدسة F2.0 مدعومة بفلاش ثنائي لتسهيل إمكانية التقاط الصور بطريقة أدق وواضح في أي مكان وزمان.

وتأتي الكاميرا مزودة بتقنية التركيز التلقائي AutoFocus، في حين تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 5 ميغابكسل مزودة بفلاش LED وتقنيات عديدة مثل Beautiful Skin 3.0 وSoft Lighting لالتقاط أجمل الصور السلفي في مختلف الظروف.

ونجحت هواوي في زيادة كفاءة هاتفها الجديد حيث تم إضافة بطارية للهاتف تعمل بقوة 3000 مللي أمبير والتي تتفوق عن الجيل السابق من نفس الهواتف بنسبة 36% مما يساعد على الحفاظ على أطول عمر للبطارية، وأكدت هواوي أن هذه البطارية سوف تعمل بكفاءة تصل إلى 80% حتى بعد 800 عملية شحن وتفريغ.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام تشغيل أندرويد 6.0 مارشميلو مع واجهة استخدام EMUI 4.1 بمعالج ميديا تك رباعي النواة. يضمن الهاتف أيضاً خاصية Easy Key متعددة الوظائف التي تمكن مستخدمي الهاتف من فتح التطبيقات بكل سهولة عن طريق الضغط عليه.

وقال مدير مكتب هواوي مصر، جورج لي، إن شركته تعمل على تلبية احتياجات كافة مستهلكيها في مختلف القطاعات، من خلال طرح كل ما هو جديد من هواتف اقتصادية بأسعار مناسبة مجهزة بأعلى المواصفات وأفضل التقنيات.

وأكد أن تقديم هاتف يجمع بين السعر المنافس والإمكانيات الاستثنائية مع التصميم الفريد يأتي انعكاساً لاستراتيجية الشركة التي دائما تسعى إلى تقديم كل ما هو جديد ومبتكر لعالم الهواتف الذكية.