أرامكو تتوقع بدء نشاطها التجاري للحفر بالربع الثالث

قالت أرامكو السعودية في مجلتها الأسبوعية الشمس العربية إن مشروعها المشترك شركة أرامكو السعودية نابورس للحفر من المتوقع أن يبدأ العمليات التجارية في الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت أرامكو إن الشركة عقدت حديثا أول اجتماع لمجلس إدارتها في الظهران.

ويعد المشروع شراكة مناصفة بين أرامكو ونابورس، ويهدف إلى تملك وتشغيل وإدارة منصات الحفر البري في السعودية.

وقالت أرامكو إن الشركة من أكبر المشاريع المشتركة التي تقام في السعودية حتى الآن، ومن المتوقع أن يعمل بها أكثر من خمسة آلاف شخص على مدى الخمسة أعوام المقبلة بنسبة سعودة 80%.

وتعتبر الشركة ملتزمة باستخدام حفارات برية مصنعة في السعودية في المستقبل.