مترو الألمانية تفصل أنشطة الأغذية والإلكترونيات

استكملت شركة مترو الألمانية لتجارة التجزئة انقسامها إلى شركتين، الخميس، حيث بدأ تداول سهم قطاع الأغذية وقطاع الإلكترونيات كلا على حدة في بورصتي فرانكفورت ولكسمبورغ.

وتأمل مترو أن يتيح هذا الانقسام للشركتين المنفصلتين القيام بمزيد من عمليات الاستحواذ وإطلاق إعادة تقييم للسهم، حيث كان يجري تداول سهم مترو بسعر أقل من أسهم شركات أخرى في نفس القطاع مثل سيسكو وبوكر البريطانية.

غير أن الشركتين حذرتا من أن التداول سيكون متقلبا على الأرجح في الأيام الأولى خاصة أن الانقسام يعني أن هناك حاجة لتعديلات في مؤشر الشركات المتوسطة في ألمانيا المدرج عليه سهم مترو.

وجرى تداول سهم نشاط الأغذية بسعر 19.47 يورو بحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش بينما بلغ سعر سهم قطاع الإلكترونيات الذي سيصبح اسمه سيكونومي عند 9.33 يورو ليقل سعرهما معا بقليل عن سعر سهم الشركة قبل الانقسام في معاملات أمس الأربعاء البالغ 29.185 يورو.

وشركة الأغذية الجديدة تضم متاجر جملة تخدم فنادق ومطاعم وتجار تجزئة مستقلين وسلسلة ريال للمتاجر الضخمة في ألمانيا. وحققت في السنة المالية 2015-2016 مبيعات بقيمة 37 مليار يورو (42.4 مليار دولار) وتعمل في 35 دولة.

وسيكونومي هي أكبر شركات بيع الإلكترونيات الاستهلاكية في أوروبا وتدير أكثر من ألف متجر في 15 دولة أوروبية وحققت مبيعات قيمتها 22 مليار يورو في السنة المالية 2015-2016.