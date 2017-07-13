جرير للعربية: 13 مليون ريال تكلفة رسوم الموظفين بـ2018

قال رئيس مجلس إدارة شركة جرير، محمد العقيل، في مقابلة مع "العربية"، إن النمو القوي في أرباح "جرير" بالربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي يعود إلى زيادة بيع الهواتف الذكية إلى جانب عوامل أخرى، منها زيادة هامش الربح للهواتف الذكية، كما ارتفاع عدد المعارض إلى 5 معارض مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح أن جميع المؤشرات جاءت متوازنة وفي تحسن إيجابي، لافتاً إلى أن نصف النمو في الأرباح جاء من المعارض القديمة، كما لوحظ ارتفاع متوسط "السلّة" وارتفاع عدد الزائرين، وهذا مؤشر جيد على زيادة ثقة المستهلك ومصروفاته بعد إعادة البدلات والمزايا لجميع موظفي الدولة.

أما عن التحسن النسبي في هوامش الربحية لبعض الأقسام، فأرجع العقيل ذلك إلى القدرة على إيجاد مصادر بديلة والمفاوضات مع المصنعين، حيث إن الارتفاعات في الهوامش ساعدت في إقدام الشركة على تخفيض بسيط في الأسعار.

ورداً على سؤال حول انعكاسات التغيرات القادمة من رفع الدعم وزيادة أسعار المحروقات وفرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمال الأجانب على نتائج الشركة، قال إن الشركة بدأت في إعادة تأهيل المعارض من ناحية الاستهلاك وبعض التجهيزات، مثل الكهرباء وإعادة جدولة التكييف لتخفيض التكاليف.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لرسوم الموظفين تقدر بـ7 ملايين ريال هذه السنة، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 13 مليون ريال في 2018 مع تغطية الشركة رسوم الموظفين فقط من العمالة الأجنبية من دون دفع رسوم المرافقين والتابعين للموظفين.

وأكد أن نسبة السعودة في شركة "جرير" تصل إلى 52%، وهي نسبة عالية جداً في قطاع التجزئة، ما ساعد على أن جعل هذه التكلفة مقبولة على الشركة.

وارتفع أرباح جرير للتسويق خلال الربع الثاني بـ17% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي لتقارب 148 مليون ريال. وجاءت الأرباح متماشية مع متوسط التوقعات البالغة 150 مليون ريال.

أما على مدار النصف الأول من العام، فنمت أرباح "جرير" بـ22.5% لتتجاوز 369 مليون ريال.

ويعود ارتفاع الأرباح الفصلية ونصف السنوية إلى ازدياد مبيعات قسم الإلكترونيات بقطاع التجزئة التي أتت بدورها إثر ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية.