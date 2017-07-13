"قطر غاز" تطلب من الموردين فتح مكاتب محلية في الدوحة

طلبت شركة قطر غاز من مورديها إقامة عمليات محلية لهم في قطر وسط الأزمة التي تمر بها البلاد، وخشية أي إجراءات اقتصادية أخرى إثر المقاطعة الخليجية.

وطلبت قطر غاز من الموردين الرئيسيين ومقدمي الخدمات إنشاء مرافق كاملة التجهيزات في قطر لتقليص زمن توفير أي مواد أو خدمات.

وقال التعميم الصادر بتاريخ 11 يوليو/تموز إن على الموردين الذين تنقصهم مثل تلك المرافق أن يقدموا خططا لإقامتها بنهاية يوليو/تموز.

وقال مسؤول يعمل بشركة غاز في الخليج إن خطوة الدوحة هي إجراء لحماية عمليات محطات الغاز المسال القطرية من إجراءات جديدة محتملة.

يشار إلى أن لدى العديد من كبار موردي قطر غاز مكاتب في الدوحة، لكنهم يخزنون المواد في مستودعات بالمنطقة الحرة لجبل علي في دبي.