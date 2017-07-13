كشفت مصادر مطلعة أن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تعتزم تطوير منجم الذهب منصورة مسرة.

وتشغل معادن ستة مناجم ذهب في السعودية. وبدأت الشركة في الآونة الأخيرة تشغيل منجم ذهب الدويحي.

وينظر إلى صناعة التعدين في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، كركيزة محتملة لاقتصاد المملكة.

وتعتزم الحكومة تطبيق استراتيجية تعدين جديدة ستساعد على زيادة مساهمة القطاع في الثروة القومية، مقيسة بالناتج المحلي الإجمالي، إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بحلول 2030.

وتشمل جهود السعودية لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط والدعم الحكومي تحولا صوب استغلال احتياطيات البلاد الضخمة من البوكسيت، المصدر الرئيسي للألمنيوم، والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.

من المتوقع إنجاز مشروع منصورة-مسرة بنهاية 2020. وقال أحد المصادر إن من المتوقع ترسية عقد الأعمال الهندسية والتوريدات والإنشاءات في الربع الأخير من العام.

يتضمن المشروع المنجم ومصنع المعالجة والبنية التحتية.

وتغلبت معادن على تحدي تطوير مناجم الذهب في المنطقة المركزية عن طريق بناء خط أنابيب بطول 430 كيلومترا لجلب مياه الصرف المعالجة من الطائف إلى مناجم الذهب. وستستخدم معادن المياه المجلوبة من الطائف في العملية.

وقالت معادن في رد مكتوب إلى رويترز إن المشروع ما زال قيد التقييم دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأحالت الشركة رويترز إلى تقريرها السنوي لعام 2016 الذي ذكر أن دراسة جدوى تفصيلية لموارد مشروع منصورة ومسرة قد بلغت مرحلة متقدمة.