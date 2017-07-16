أمر قضائي بريطاني لـ"دانة غاز" بوقف دعواها في الإمارات

كشفت دانة غاز أن محكمة العدل العليا في لندن أمرتها بوقف الدعوى التي رفعتها الشركة أمام محكمة الشارقة الاتحادية، والتي من المفترض أن تنظر بعدم قانونية صكوك الشركة البالغة قيمتها 700 مليون دولار.

ورفضت المحكمة أن يتم النظر في هذه الدعوى في محكمة أخرى قبل الفصل فيها داخل بريطانيا.

وقالت الشركة إن المحكمة البريطانية أمرتها أيضاً بتقديم بعض التعهدات المحددة لحاملي الصكوك.

إلا أن الشركة أكدت أن القاضي الإنجليزي أيد استمرار نفاذ الأمر القضائي المؤقت، والذي يمنع اتخاذ إجراءات ضدها بموجب القانون الإنجليزي، إلى حين النظر في موضوع الدعوى في سبتمبر.

وتسعى "دانة غاز" لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار واستبدالها بأدوات أخرى لأجل 4 سنوات، وبنصف سعر عوائد الصكوك المُستبدلة، لكن مساعيها تَلقى رفضاً من حاملي الصكوك.