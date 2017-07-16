الرياض ريت: توزيع أرباح النصف الأول النقدية بـ27 يوليو

حدد صندوق الرياض ريت، للاستثمارات العقارية المتداولة، يوم الـ 27 من الشهر الحالي موعدا لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين.

وأشار الصندوق في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم، إلى توصية مجلس الإدارة الشهر الماضي، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين للنصف الأول من العام المالي 2017.

وأوضح البيان أن "الرياض ريت يعلن لمالكي وحداته أنه سوف يتم توزيع أرباح النصف الأول من العام المالي 2017 ابتداء من يوم الخميس 27 يوليو 2017 في الحسابات البنكيه المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمالكي الوحدات المستحقين للأرباح بإغلاق يوم 15 يونيو 2017 والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق".

ويشمل التوزيع "جميع البنوك المحلية في المملكة بواقع (0.26) ريال للوحدة الواحدة"، كما سيقوم "بنك الرياض بعملية توزيع الأرباح للمالكي الوحدات المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم".