تقييم السعر العادل لسهم "هيومن سوفت" عند 6 دنانير

حددت شركة "أرقام الاستثمارية"، في تقرير صدر عنها في 12 يوليو، السعر العادل لسهم شركة "هيومن سوفت" القابضة عند 6.056 دينار أي بزيادة تصل نسبتها إلى 44.3% عن القيمة السوقية للسهم في بورصة الكويت البالغة 4.196 دينار في تاريخ نشر التقرير.

وقد أوصت الشركة بشراء سهم شركة "هيومن سوفت".

ويأتي هذا التقرير بعد أقل من أسبوع على صدور تقرير بنك "إتش أس بي سي" البريطاني والذي حددت خلاله وحدة الأبحاث العالمية التابعة للبنك السعر العادل لسهم "هيومن سوفت" عند 5.5 دينار.

ويشهد سهما هيومن سوفت وسهم الامتياز تداولا قويا منذ بداية هذا الشهر على خلفية التوصيات من البنوك والشركات العالمية.