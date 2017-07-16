"إعادة" السعودية تستحوذ على 50% من شركة في برمودا

وقعت الشركة السعودية لإعادة التأمين مذكرة تفاهم للاستحواذ على 49.9% من أسهم شركة probitas Bermuda وهي شركة مسجلة في برمودا، لكنها تعمل في الاستثمار في أنشطة التأمين وإعادة التأمين وسوق لويدز للتأمين في المملكة المتحدة.

وتم تقييم الصفقة مبدئياً بقيمة 25 مليون دولار، على أن الشركة السعودية بتمويلها الصفقة من مواردها الذاتية.

وأوضحت الشركة السعودية لإعادة التأمين أن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على موافقة "ساما"، وهيئة لويدز في المملكة المتحدة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستستمر فترة التفاوض حتى العشرين من الشهر الجاري، وذلك حتى استكمال وثائق الصفقة النهائية.