"كيمانول" تعلن تسوية بـ 5.5 مليون دولار مع جهة تسويق

أعلنت شركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) إبرامها اتفاق تسوية مع أحد المسوقين لمنتجات الشركة بقيمة 5.5 مليون دولار.

وأشارت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم إلى أن اتفاق التسوية يأتي بعد إعلانها السابق، بشأن تسييل قيمة ضمان أداء بنكي بمبلغ 10 ملايين دولار لصالحها، وذلك لعدم إيفاء أحد المسوقين بسحب وتسويق وتوزيع أحد منتجات الشركة.

وأوضحت أن اتفاق التسوية، الذي جرى يوم 16 يوليو الحالي، يأتي بحصول الشركة على مبلغ 5.5 مليون دولار نظير الكميات غير المسحوبة والمتفق عليها في عقد البيع المبرم سابقاً بين الطرفين.

ويتضمن اتفاق التسوية أن يسترد المسوق باقي قيمة الضمان وهو مبلغ 4.5 مليون دولار، موضحة أن الأثر المالي لهذه التسوية سيظهر خلال نتائج الربع الثاني من العام المالي 2017.