"كي بي بي أو" تستحوذ على 60% من "موبايل دكتورز"

أعلن مستشفى الإمارات، العضو في مجموعة شركات "كي بي بي أو" التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، استحواذه على 60% من ملكية شركة "موبايل دكتورز24-7" المختصة في تقديم خدمات الرعاية والمتابعة الصحية والرعاية المنزلية عن بُعد على مدار الساعة، لتصبح مجموعة شركات "كي بي بي أو" أكبر الشركاء المساهمين في الشركة.

وتقدم شركة "موبايل دكتورز 24-7" خدماتها إلى القطاعين العام والخاص على مدار 24 ساعة - 7 أيام في الأسبوع، وهي متعاقدة مع أكثر من 230 مؤسسة متعددة الجنسيات في عدد كبير من الدول، من بينها شركات التأمين، وشركات الوساطة، وشركات إدارة المطالبات، وشركات الاتصالات مثل "اتصالات". ويقوم عمل الشركة على تقديم الخدمات الطبية عن بُعد، بحيث توفر خدمات الرعاية الطبية والصحية على مدار الساعة لأكثر من 145,000 عضو مسجل لديها.

وقال يزن أبو كلل، الرئيس التنفيذي لمجموعة (كي بي بي أو): "تعتبر شركة "موبايل دكتورز 24-7" واحدة من الأصول القيّمة التي تنسجم بشكل طبيعي مع الأصول الأخرى العديدة لمجموعة "كي بي بي أو" في مجال الرعاية الصحية مثل "مستشفى الإمارات" و"كوسموسيرج". ونحن نتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع فريق إدارة "موبايل دكتورز 24-7" كي نسير سوياً نحو تحقيق معدلات نمو عالمية".

بدوره قال رؤوف خليل، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"موبايل دكتورز 24-7": "تعد هذه الخطوة في غاية الأهمية في اتجاه تطوير حلول الرعاية الطبية لدينا التي تقوم على توفير المرونة بين المستهلك وأصحاب الشركات. إن الجمع بين نظامنا الفريد والدعم المقدم من مجموعة شركات "كي بي بي أو" في ضوء وجودها القوي في قطاع خدمات الرعاية الصحية هو أمر من شأنه أن يضمن أن يكون مستقبل موبايل دكتورز 24-7 في أيد أمينة".

وتوفر "موبايل دكتورز 24-7"خدمات رعاية طبية متكاملة في المكان والزمن الذي يحدده المستهلك مع ضمان تقديم مستوى مناسب من الرعاية بالنيابة عن الجهة التي تتولى مسؤولية دفع الخدمات الطبية لموظفيها.