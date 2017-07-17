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أرباح "كيان" السعودية تقفز 148% لـ242 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 148.7%، في الربع الثاني من العام الحالي إلى 242.01 مليون ريال، مقابل 97.31 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبالمقارنة مع نتائج الربع السابق تكون أرباح كيان قد تراجعت بالربع الثاني بنسبة 8.83%.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح مقارنة بالعام الماضي يعود لزيادة الكميات المنتجة والمباعة وتحسن طفيف في متوسط ـأسعار المنتجات، وتحسن الأداء التشغيلي.

وأضافت كيان أن هذا التحسن في النتائج تحقق بالرغم من ارتفاع متوسط تكلفة اللقيم وارتفاع التكاليف المالية ومخصص الزكاة.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من 2017، نحو 438.54 مليون ريال، مقابل 311.41 مليون ريال في الربع الثاني من 2016، بنسبة نمو 40.82%.

وخلال النصف الأول من 2017، بلغت قيمة الأرباح الفصلية 507.46 مليون ريال.

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