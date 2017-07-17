"زين" الكويت تحصل على موافقة لبيع 425 مليون سهم

حصلت مجموعة زين الكويت على موافقة هيئة أسواق المال على بيع أسهم الخزينة البالغة أربعمئة وخمسة وعشرين مليون سهم لمدة 6 أشهر.

وتشكل هذه الاسهم 10%، من إجمالي أسهم زين.

وبحسب البيانات المالية للشركة، فإن تكلفتها في الميزانية تبلغ نحو 568 مليون دينار، أي 1.3 دينار للسهم.



وفي حال قررت "زين" البيع بسعر اليوم، ستكون خسارتها 385 مليون دينار.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لمجموعة زين قال لقناة العربية مسبقا، إنه اذا ارتفعت أسهم "زين" بعد تطبيق الاستراتيجية الجديدة للمجموعة فإنه قد يتم بيع أسهم الخزينة.