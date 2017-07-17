سهم "ينساب" يهوي بعد هبوط الأرباح 54% بالربع الثاني

تراجعت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بـ53.7% إلى345.7 مليون ريال، مقارنة بـ747.3 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبعد الإعلان عن النتائج تكبد سهم ينساب تراجعات قوية في تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1.68%، إلى مستوى 53.3 ريالا.

وخلال فترة الستة أشهر الأولى، تراجعت أرباح "ينساب" إلى 953.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2017، مقارنة بـ 1.16 مليار ريال بالنصف الأول من العام 2016، بنسبة تراجع 18.4%.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة وذلك بسبب أعمال الصيانة، كما هو معلن عنه في تداول بتاريخ 2017/3/29 وكذلك ارتفاع متوسط أسعار اللقيم بالرغم من ارتفاع أسعار البيع لبعض المنتجات.