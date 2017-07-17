هبوط قوي لأرباح إسمنت القصيم الفصلية بـ53%

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إسمنت القصيم بنسبة 53.29%، في الربع الثاني من 2017، إلى 113.9 مليون ريال، بالفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 80.2 مليون ريال في الربع السابق بتراجع 33.6%.

وقالت شركة إسمنت القصيم في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن هبوط صافي الربح يرجع إلى انخفاض قيمة وكمية المبيعات كنتيجة لانخفاض الطلب على الإسمنت، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى نتيجة انخفاض عوائد المرابحات، على الرغم من انخفاض تكلفة المبيعات.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية بالربع الأول 49 مليون ريال، مقابل 113.76 مليون ريال في الربع الثاني من 2016، بتراجع 56.9%.

وخلال النصف الأول من 2017، بلغت قيمة صافي أرباح إسمنت القصيم 133.3 مليون ريال، مقابل 247.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 46%.