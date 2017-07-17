"رينو" تسجل رقما قياسيا للمبيعات والنمو 10.4%

سجلت رينو الفرنسية لصناعة السيارات مبيعات قياسية في النصف الأول من العام، وساهمت زيادة الإنتاج في زيادة المبيعات العالمية 10.4%، بفضل طرح سيارة رياضية متعددة الاستخدامات منتجة في الصين وعودة الشركة إلى إيران مرة أخرى.

وقالت رينو اليوم الاثنين إن المبيعات زادت إلى 1.88 مليون سيارة خفيفة في الفترة من يناير إلى يونيو أي 4 أمثال معدل نمو سوق السيارات العالمية البالغ 2.6%.

وفي أوروبا التي تستأثر بمعظم مبيعات رينو سجلت المبيعات نموا 5.6%، متخطية معدل النمو في السوق ككل بفضل نمو مبيعات داشيا 9.3%، عقب تطوير سيارتها الصغيرة سانديرو.

وزادت المبيعات في السوق الإيرانية التي دخلتها رينو من جديد لأكثر من المثلين إلى 68 ألفا و365 سيارة.

وساهمت طرز جديدة من العلامة التجارية الروسية لادا في زيادة مبيعات المجموعة 14%، في سوق عاودت النمو بمعدل 6.9%.

وتتوقع رينو أن ينمو الطلب على السيارات في روسيا والبرازيل خمسة بالمئة أو أكثر العام الجاري ورفعت التوقعات للسوق في فبراير. كما توقعت نمو السوق العالمية بين 1.5 و2.5 %، مقارنة مع توقعات سابقة كانت بين 1.5 و2%.