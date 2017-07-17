"كريم" تشتري حصة في شركة مصرية ناشئة

أعلنت شركة "كريم" الناقل الذكي للركاب بالمنطقة، بدء استثمارها في شركة " "Swvl، رائدة تقديم خدمة النقل الجماعي التشاركي في مصر، بنحو نصف مليون دولار.

وتسعى Swvl لسد الفجوة الموجودة في شبكة المواصلات عن طريق تقديم خدمة نقل جماعي بحافلات عالية الجودة من خدمات النقل عند الطلب. وبلغ عدد المسارات المتوفرة لدى Swvl Swvl 40 مساراً وعدد حافلات النقل الجماعي حوالي ١٠٠ حافلة انضمت لمنصة Swvl في أقل من ٣ شهور مما يوفر تكلفة منخفضة تلقائياً للفرد ضمن الرحلة الجماعية التشاركية.

وأوضحت "كريم" أن الاندماج الذي يحققه هذا السبق يلي ريادة كريم بدمج التاكسي الأبيض في سبتمبر ٢٠١٦ حيث يشارك مئات سيارات التاكسي الأبيض في القاهرة والبرتقالي في الغردقة في منصة كريم لتحقيق رحلات ناجحة للركاب.

وأكدت أن تطبيق شركة Swvl للنقل الجماعي التشاركي يعكس رؤية شركة "كريم".

ويبلغ قيمة استثمار شركة "كريم" الجديد نحو 500 ألف دولار، كرأس مال مبدئي للشركة الناشئة، ويعد خطوة مهمة لتحقيق التوسع في مدن أخرى بالسوق المصري، بالإضافة لإطلاق منتجات وخدمات جديدة داخل التطبيق بما في ذلك توفير وسائل دفع متنوعة.

وقال رئيس قطاع تجربة العملاء والمؤسس الشريك في كريم، وعضو مجلس إدارة شركة Swvl، ماجنوس أولسون، إن الشركتين تتشاركان نفس الهدف، والمتمثل في التغلب على مشكلات المواصلات التي تواجه مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

تأسست Swvl في إبريل 2017 وتسعى الشركة إلى توفير وسائل نقل تشاركية تتسم بسعرها الاقتصادي وفعاليتها وملائمتها للركاب في مصر والأسواق الناشئة الأخرى. ويقوم مستخدمي Swvl باختيار مكانيِ الركوب والوصول ومتابعة حركة الأوتوبيس على الخريطة للتعرف بدقة على موعد وصوله.

ويقبل تطبيق Swvl في الوقت الحالي الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، ولكن مع ضخ كريم للاستثمارات الأخيرة، من المنتظر إضافة بدائل أخرى للدفع للتطبيق خلال الشهور القادمة. وفيما يتعلق بالتوسع، فمن المتوقع أن يُتاح التطبيق في جميع مناطق القاهرة بحلول نهاية العام الحالي، كما سيتم إطلاقه في الإسكندرية أيضاً فيما بعد. وخلال عام 2018، تتوسع الشركة خارج مصر وبالتحديد في الأسواق الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال رئيس عمليات كريم بمصر، رامي كاطو، إن شركته إلى المساهمة في تمكين خدمات نقل تشاركية وفقاً لإحداثيات ورؤى المجتمع وتحولات هذه الرؤى و السبق دائماً. فاليوم نكرر سبق دمج التاكسي الأبيض و البرتقالي في القاهرة والغردقة بتحقيق فرصة الريادة في النقل التشاركي الجماعي من خلال Swvl محققين فرصة للمزيد من النجاح للراكب وكابتن كريم و كابتن Swvl أيضاً".