تغطية صندوق "المعذر ريت" 15 مرة بـ 2.8 مليار ريال

أعلنت شركة "أصول وبخيت الاستثمارية" عن تغطية اكتتاب شريحة الأفراد في صندوق "المعذر ريت" أكثر من 15 مرة، حيث ضح المستثمرون 2.8 مليار ريال.

وكان الطرح بلغ 18 مليون سهم، بسعر 10 ريالات للسهم في اكتتاب "المعذر ريت" للأفراد، بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، تمثل 30% من رأس مال الصندوق. ويبلغ رأسمال صندوق "المعذر ريت" 614 مليون ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أنه سيتم تخصيص 1000 وحدة لكل مشترك بالصندوق، وبعدها يتم تخصيص الوحدات المتبقية، حسب نسبة طلب كل مشترك.

ويهدف صندوق "المعذر ريت" إلى الاستثمار في أصول عقارية تحقق دخلا تأجيريا دوريا داخل المملكة، وتوزيع ما لا يقل عن 90% من الأرباح سنويا.