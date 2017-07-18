"البحري" توقع اتفاقية شراكة مع بولوريه لوجستكس الفرنسية

أبرمت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري اتفاقية شراكة مع شركة بولوريه لوجستكس ساس الفرنسية.

بموجب الاتفاقية يعتزم الأطراف تأسيس شركة في مدينة الرياض برأس مال قدره 15 مليون ريال بتمويل ذاتي من الشركاء، وسيقوم الشركاء بزيادة رأس المال ليصبح 30 مليون ريال، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة.

وسوف تقوم الشركة بتقديم الخدمات اللوجستية الشاملة وتشمل تلك الخدمات الوساطة في الشحن والنقل، وتقديم جميع الخدمات المرتبطة بالنقل.

وبموجب الاتفاقية سوف تكون حصة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 60% من رأس المال وحصة شركة بولوريه لوجستكس ساس النسبة 40% من رأس المال.

ويتوقع الأطراف أن يكتمل تأسيس الشركة في الربع الثالث من 2017، وأن يظهر الأثر المالي في الربع الرابع من العام الجاري.