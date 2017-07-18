5 بنوك تقود أكبر تمويل لكهرباء مصر بـ37.4 مليار جنيه

نجحت 5 بنوك مصرية في إبرام واحدة من أكبر الصفقات التمويلية التي تمت بين الجهاز المصرفي المصري وقطاع الكهرباء، حيث تم توقيع عقدين من عقود التمويلات المشتركة طويلة الأجل بمبلغ إجمالي 37.4 مليار جنيه.

وتم توقيع العقد الأول مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بتمويل قيمته 19.4 مليار جنيه تحت وكالة وإدارة البنك الأهلي المصري بغرض إحلال وتجديد شبكات التوزيع ذات الجهود المتوسطة والمنخفضة، وكذلك تركيب العدادات الذكية.

والعقد الثاني تم توقيعه مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتمويل قيمته 18 مليار جنيه تحت وكالة وإدارة بنك مصر بغرض تدعيم شبكة النقل الموحدة ذات الجهود الفائقة والعالية، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء من خلال تنفيذ محطات محولات جديدة وإجراء توسعات في بعض المحطات القائمة وشراء المحولات والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوى الجمهورية.

وتم توقيع عقدي التمويل تحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر، وبحضور هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر.

وتصل المدة الكلية لتلك التمويلات إلى 15 عاماً تتضمن 3 أعوام تمثل الفترة المتاحة لقيام الشركات بسحب قيم التمويلات، حيث يتم بعد انتهاء تلك الفترة البدء في سداد قيمة التمويلات خلال الــ 12 عاما التالية.

وتعتبر هذه التمويلات من أكبر التمويلات المشتركة التي منحتها البنوك العاملة في مصر إلي قطاع الكهرباء بما يعكس ثقة مؤسسات التمويل المحلية في الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات، ويتكون تحالف البنوك المانحة للتمويلين من البنك الأهلي المصري بحصة إجمالية قدرها 12.2 مليار جنيه، وبنك مصر بحصة مماثلة قدرها 12.2 مليار جنيه، وبنك قطر الوطني الأهلي بحصة قدرها 8 مليارات جنيه، البنك العربي الإفريقي الـدولي بحصة قدرها 3 مليارات جنيه، والبنك التجاري الدولي بحصة قدرها ملياري جنيه.

يأتي هذا التمويل بغرض تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء لكافة الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوى الجمهورية بما يمكنها من استيعاب الزيادات المضطردة في الاستهلاك وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستثمار بما يشجع المستثمرين على إقامة مشروعات اقتصادية جديدة تسهم في دفع قاطرة التنمية بالبلاد، ونظرا لأهمية الاعتماد على الشبكات الذكية وتطوير أنظمة قياس الطاقة الكهربائية فسوف يتم توجيه جانب من تلك التمويلات لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل 10 ملايين عداد ذكي بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وكان للبنك الأهلي المصري وبنك مصر دوران بارزان في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من محطات توليد الكهرباء، بما عزز من قدرات قطاع الكهرباء ومكنها من تحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج ساهمت في وجود فائض في الطاقة الكهربائية حتى في أكثر الأيام ذروة.

وشارك البنكان خلال السنوات الخمس الأخيرة في تحالفات مصرفية مع مجموعه من البنوك قامت بترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة لعدد كبير من مشروعات قطاع الكهرباء كانت مشاركة البنكين فيها بحصص مؤثرة، وقد أسهمت تلك التمويلات في تنفيذ وإنشاء وزيادة طاقة عدد 20 محطة لتوليد الكهرباء، فضلاً عن تمويل عدد من الوحدات المتنقلة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى التمويلات المباشرة التي منحها البنك الأهلي وبنك مصر بصورة منفردة لتنفيذ بعض محطات الكهرباء، ولتدعيم خطوط النقل وصيانة المحطات والمحولات.