البحري تستلم "أسلاف" ثالث ناقلة نفط عملاقة

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن استلام ثالث ناقلة نفط عملاقة اليوم من أصل خمس، وتمت تسميتها "أسلاف" التي تبلغ حمولتها 300 ألف طن ساكن، علماً أن الناقلة المستلمة هي إحدى ناقلات النفط العملاقة الخمس الممولة من بنك الرياض، حسب الإعلان المنشور في "تداول" بتاريخ 3 أبريل 2016.

ويتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لـ"أسلاف" في شهر أغسطس، وأن يظهر الأثر المالي في الربع الثالث من العام الجاري.

وتسلمت البحري ناقلة النفط العملاقة الـ 39 في حوض موكبو البحري التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مقاطعة جيولا الجنوبية بكوريا الجنوبية، ليصل بذلك إجمالي أسطول الشركة إلى 86 سفينة متعددة الاستخدامات.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي المُكلَّف لشركة البحري علي الحربي إن هذه الخطوة تشكل علامة فارقة أخرى في مسيرة البحري الحافلة بالنجاح، وتعزز من مكانتها الرائدة في قطاع نقل النفط على الصعيد العالمي.

"أسلاف" هي ثالث ناقلة نفط عملاقة تنضم إلى أسطول البحري هذا العام، وذلك بعد تسليم الناقلتين "أمجاد" في فبراير، و"محّارة" في يونيو. وتُعَد إضافة هذه الناقلة جزءاً من خطة البحري الرامية إلى الاستمرار في تحقيق التفوق التشغيلي والمرونة التجارية، فضلاً عن المحافظة على مكانتها كإحدى أكبر الشركات المالكة والمشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ"العربية.نت" في وقت سابق، أن الشركة تستعد لإضافة ناقلة نفطية أخرى إلى أسطولها في يوليو بعد تسلمها ناقلة نفط عملاقة بقيمة 90 مليون دولار في 12 يونيو الماضي، ضمن الصفقة التي وقعتها البحري مع الشركة الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة (HSHI ) لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة، في إطار خطة البحري الطموحة للنمو والتوسع.