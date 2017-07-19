نمو أرباح "التعاونية للتأمين" الفصلية قبل الزكاة 2%

ارتفعت أرباح "التعاونية للتأمين" قبل احتساب الزكاة بـ2% في الربع الثاني من العام، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتصل إلى نحو 250 مليون ريال.



وجاءت أرباح الشركة دون متوسط التوقعات البالغة 66 مليون ريال. وارتفعت أرباح الشركة قبل الزكاة بـ34% منذ بداية العام لتسجل نحو 410 ملايين ريال.



وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو أرباح استثمارات حملة الوثائق وأرباح استثمارات أموال المساهمين.