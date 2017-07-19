"أدنوك" تعين "موليس" الأميركية مستشاراً للاستثمار

قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية بتعيين "موليس" الأميركية مستشارا للاستراتيجيات والاستثمار، علما أن هذه الشركة فازت بدور المستشار الحصري في عملية طرح أرامكو.

وجرى تداول الأحاديث الأسبوع الماضي عن أن "أدنوك" تدرس العروض المقدمة من بنوك عدة لاختيار مديري الطرح العام الأولي لوحدة محطات الخدمة "أدنوك للتوزيع"، المتوقع أن يجمع بين 1.5 مليار وملياري دولار.

وفي سياق منفصل، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في بيان مطلع الأسبوع الجاري، إنها ستطرح مع بورياليس النمساوية عطاءات لمصنع بولي بروبيلين في 2017 لزيادة الطاقة الإنتاجية500 ألف طن سنويا.

وتبني الشركتان المجمع بروج 4 ضمن مشروع مشترك بينهما.