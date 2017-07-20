"أدنوك" تعين مستشارين لطرح بملياري دولار

قالت مصادر، اليوم الخميس، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد اختارت بنكا محليا وثلاثة بنوك أجنبية لإدارة دفاتر الطرح العام الأولي المزمع لوحدة بيع الوقود بالتجزئة التابعة لها في عملية قد تجمع بين 1.5 مليار وملياري دولار.

ويأتي إدراج أدنوك للتوزيع، التي تدير محطات وقود ومتاجر صغيرة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تنضم فيه أبوظبي إلى السعودية وسلطنة عمان في خصخصة أصول بقطاع الطاقة.

وقالت المصادر المطلعة لرويترز إن البنوك هي بنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وبنك أوف أميركا ميريل لينش وسيتي غروب.

وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها، لأن الأمر غير معلن. وامتنع متحدث باسم أدنوك عن التعليق.

وامتنع بنك أوف أميركا ميريل لينش وسيتي غروب واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الأول عن التعقيب.

وكانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق، إنه جرى تعيين بنك الاستثمار الأميركي مويليس آند كو مستشارا وذلك في الوقت الذي تسعى فيه أدنوك إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات من خلال مشروعات مشتركة وتعد لطرح أسهم بعض وحداتها للاكتتاب العام.

وكانت رويترز قالت هذا الأسبوع، إنه تقرر اختيار بنك روتشيلد كمستشار لطرح أدنوك للتوزيع، في حين جرت دعوة عشرة بنوك للتقدم بعروض للاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي.

ولا تعتزم أدنوك إدراج الشركة القابضة. وتنتج أدنوك المملوكة للحكومة نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، وتدير 95% من احتياطيات النفط المؤكدة للإمارات، و92% من احتياطيات الغاز.