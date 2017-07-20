"شعاع" تستحوذ على شركتين في القطاع المالي

وقعت "شعاع كابيتال" الإماراتية اتفاقية مع "المجموعة المالية المتكاملة" للاستحواذ على شركتي "المتكاملة كابيتال" و"المتكاملة للأوراق المالية" التابعتين لمجموعة أبوظبي المالية.

وقالت الشركة في بيان إن مفاوضات الاستحواذ بدأت في مارس الماضي، وإن الصفقة لا تزال قيد الحصول على كل الموافقات التنظيمية اللازمة.

يشار إلى أن "مجموعة أبوظبي المالية" استحوذت في نوفمبر الماضي على ثمانية وأربعين في المئة في شركة "شعاع كابيتال".

وتمتلك" شعاع كابيتال" سبع شركات بالكامل، من بينها "شعاع كابيتال السعودية" و"مؤسسة الخليج للتمويل" و"شعاع للأوراق المالية مصر" و"الخليج للتمويل السعودية".